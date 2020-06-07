День друзей 2020: история и дата праздника

Новости Украины:9 июня - отмечается "День друзей". Данная дата считается неофициальной, об этом празднике знают немногие, но с каждым годом праздник "Международный день друзей" становится все популярнее.

Всемирный день друзей относится к группе неофициальных праздников. История умалчивает о том, кем была придумана столь важная дата. Но это нисколько не мешает торжеству набирать популярность во всем мире. День предлагается праздновать ежегодно. На 9 июня выпадает эта значимая для общества дата.Современные общественные деятели указывают на то, что праздник был придуман в США. В первой половине минувшего столетия кто-то из американцев предложил учредить такую дату, и эту идею сразу же поддержали многие люди и разные страны.

Ведь каждый здравомыслящий человек отчетливо осознает, насколько для социума важны нормальные взаимоотношения. Мыслью загорелись, однако очень быстро забыли об этой инициативе. Возродилась она только в 1958 году. Тогда мысль о таком международном празднике очень понравилась деятелям Организации Объединенных Наций.

Первоначально торжество предлагалось устраивать каждое первое августовское воскресенье. Но со временем люди решили отойти от наскучившего им официоза. Постепенно празднование Дня друзей во всем мире перешло на начало лета. Дата оказалась стабильной и выпадала на 9 июня. С тех пор люди, умеющие по-настоящему дружить, имеют свое торжество.

Особых обычаев или традиций празднования этой даты нет. Но это прекрасный момент для того, чтобы отложить в сторону все повседневные заботы и дела. Можно просто написать SMS или отправить поздравление друзьям по электронной почте. Приятным сюрпризом станет телефонный звонок приятелям и товарищам, с которыми в последнее время мало общаетесь из-за накопившихся дел и проблем.