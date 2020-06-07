Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июня

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 8 июня.

Карп Карполов

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах.

Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Киевской Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его "тезки" — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

День Святого Духа

В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. Этот праздник был установлен Церковью "ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы", в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Святой Дух — Третье Лицо (Ипостась) Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну.

Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Святой Дух обладает свойствами присущими только Богу. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух равночестен в Своем Божественном достоинстве Отцу и Сыну. Как и все Лица Святой Троицы Святой Дух единосущен Им, обладает единой Божественной сущностью (природой) с Отцом и Сыном.

Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущность.

От Двух Других Лиц Святой Троицы Святого Духа отличает личное (ипостасное) свойство, которое заключается в том, что Он предвечно исходит от Отца. Исхождение Святого Духа не имеет ни начала ни конца, оно вполне вневременно, поскольку вне времени существует Сам Бог.

Духов день (начало русальей недели)

Духов день — праздник Вил и Марены, Влаги Земной, начинался с чествования предков, которых приглашали погостить в дом, разбрасывая по углам дома свежие берёзовые ветки.

Это также был день памяти и общения с водными, луговыми и лесными навьями — русальими духами своего рода. Согласно преданиям, русалками и русалами становились те, кто умер преждевременно, не став взрослым, или ушёл из жизни добровольно.

Женщины проводили тайные обряды, оставляя хозяйство на мужчин иногда на всю неделю. А имеющие детей оставляли для русальих деток в поле или на ветвях у источников старую одёжку своих детей, рушники, полотна. Надо было задобрить русальих духов, чтобы не приставали к детям и другим родичам, чтобы способствовали плодородию полей, лугов и лесов, напоили их соками Земли.

По преданию, во время Русальной недели русалок можно было увидеть вблизи рек, на цветущих полях, в рощах и, конечно же, на перекрёстках дорог и на кладбищах. Рассказывали, что во время танцев русалки исполняют обряд, связанный с защитой посевов. Они могли и наказать тех, кто пытался работать в праздник: вытоптать проросшие колосья, наслать неурожай, ливни, бури или засуху.

Встреча с русалкой обещала несметные богатства или оборачивалась несчастьем. Русалок следовало опасаться девушкам, а также детям. Считалось, что русалки могли увести ребёнка в свой хоровод, защекотать или затанцевать до смерти. Поэтому во время Русальной недели детям и девушкам категорически запрещалось выходить в поле или на луг. Если во время Русальной недели погибали или умирали дети, то говорили, что их забрали к себе русалки.

Чтобы уберечься от русальего приворота, надо было носить с собой резко пахнущие растения: полынь, хрен и чеснок.

Всемирный день океанов

Идея об учреждении этой даты прозвучала на Встрече на высшем уровне "Планета Земля", которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). C этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила (резолюция № A/RES/63/111), что начиная с 2009 года праздник будет отмечаться официально.

Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Роль Мирового океана в регулировании климата трудно переоценить, она является системообразующей, ведь его воды — один из главных поглотителей углекислого газа.

Также океаны являются крупнейшим в мире источником белка, при этом примерно три миллиарда человек полностью зависят от океанов как основных источников белка. Морские рыбные запасы, непосредственно или косвенно, обеспечивают занятость более 200 миллионов человек. Субсидирование рыболовства приводит к быстрому истощению популяций многих видов рыб и препятствуют усилиям по сохранению и восстановлению мировых рыбных запасов. До 40% мировых океанов считаются "сильно пострадавшими" в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.

Ученые разделяют мировой водный бассейн на четыре больших океана: Атлантический, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. Изучением океанов занимается океанология, а Мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека.