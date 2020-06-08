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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня
10:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 9 июня.

Федорин день

В этот день чтится память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

На Киевской Руси Федору (Феодору) называли "колючей на язык". Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.

Тем более в этот день нельзя было ссориться. "Федора за углом норовит узнать о худом", — говорили люди. И добавляли: "На Федору не выноси из избы сору".

Кстати, избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для "хозяина" ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.

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Международный день аккредитации

Международный день аккредитации (International Accreditation Day) был учрежден 9 июня 2008 года Генассамблеей ILAC и IAF.

Основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением Международного Форума по Аккредитации (International Accreditation Forum, IAF) и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) в целях привлечения внимания к работам, связанным с аккредитацией.

ILAC и IAF являются организациями, которые занимаются аккредитацией испытательных лабораторий и, соответственно, органов по сертификации. Поэтому этот праздник, прежде всего, следует рассматривать как интернациональный профессиональный праздник тех, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий (органов по сертификации) в соответствии с принятыми стандартами. 

Аккредитация помогает принять осознанное решение при выборе лаборатории, потому что именно с помощью аккредитации показана компетентность, беспристрастность и возможности лаборатории.

Международный день друзей

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.

Естественно, что в народном творчестве присутствует немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? — Старый друг лучше новых двух. Три друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной могиле не тесно. Не держи сто рублей, а держи сто друзей.

Возможно, завтрашний праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Международный день архивов

Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов, МСА (International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.

Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран. 

Знаменательные события в истории: 8 июня 2020 года

Деятельность организации направлена на решение вопросов эффективного управления архивами и сохранения, обработки и использования архивного наследия в мире через установление международных стандартов и повышение квалификации архивистов, а также обеспечения доступа к архивам через осуществление диалога между архивистами, политиками, предпринимателями и простыми пользователями архивов.

Не удивительно, что к архивисту предъявляются высокие требования, помимо профессиональных знаний он должен обладать целым рядом деловых и человеческих качеств. Ведь ему дано право хранить памятники истории и культуры непреходящего значения. В течение всей жизни документа архивисты проводят его научно-техническую, консервационную, реставрационную обработку в целях обеспечения сохранности информации и её носителя.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Международный день друзей, 9 июня, Федорин день, Международный день аккредитации, Международный день архивов.
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