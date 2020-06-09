Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Системные нарушения ПДД: злостных нарушителей могут отправить на переобучение
Системные нарушения ПДД: злостных нарушителей могут отправить на переобучение
Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
ПСЖ принял решение по Силве
ПСЖ принял решение по Силве
Главные антитренды лета 2020: что сейчас не модно (Фото)
Главные антитренды лета 2020: что сейчас не модно (Фото)

Системные нарушения ПДД: злостных нарушителей могут отправить на переобучение

Системные нарушения ПДД: злостных нарушителей могут отправить на переобучение
05:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: autonews.autoua.net

Новости Украины:В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, сообщает "РБК".

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", - завил Мартыненко.

По его словам, системные дорожные нарушители после переобучения должны будут сдать экзамены по ПДД.

Мартыненко отметил, что пока это только идея, но она будет воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.

Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза

Напомним, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фиксации правил дорожного движения. Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине.

Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тысяч нарушений на дорогах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, ПДД, Нарушители, Владимир Мартыненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене
02 В Киеве группа Green Grey отыграла первый в мире вертикальный концерт (Фото, Видео)
03 Красивая пара: экс-ведущая "Ревизора" показала своего супруга
04 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
05 Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому избрали меру пресечения
Разворачивание Россией ядерного оружия: Столтенберг назвал &quot;лучший способ предотвратить конфликт&quot;
Генсек НАТО: Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой
&quot;Триумфальный момент для жителей города&quot;: Нью-Йорк смягчает карантин
Нью-Йорк смягчает карантин
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Рецепт дня: Запеканка из куриной печени, с помидором и яблоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь