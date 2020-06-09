Системные нарушения ПДД: злостных нарушителей могут отправить на переобучение

Новости Украины:В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, сообщает "РБК".

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", - завил Мартыненко.

По его словам, системные дорожные нарушители после переобучения должны будут сдать экзамены по ПДД.

Мартыненко отметил, что пока это только идея, но она будет воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.

Напомним, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фиксации правил дорожного движения. Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине.

Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тысяч нарушений на дорогах.