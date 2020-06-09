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Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня

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Лето, солнце, жара: "пляжный" прогноз погоды 9 июня
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине сохранится жаркая погода, лишь в западных областях пройдут дожди.

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины продолжит определять сухая и жаркая воздушная масса, лишь на западе страны влажный и более прохладный воздух.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях во вторник местами кратковременные дожди с грозами, порывы ветра 15-18 м/с, температура воздуха ночью 11-16°, днем 22-27°.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 28-33°.

В Киеве во вторник без осадков, температура воздуха ночью 16-18°, днем 30-32°.

В среду в западных областях Украины кратковременные грозовые дожди, днем местами порывы ветра 15-20 м/с, температура воздуха ночью 12-17°, днем 23-28°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

На остальной территории без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью 15-20°, днем 29-34°, на побережье Черного моря 23-28°.

Знаменательные события в истории: 9 июня 2020 года

В Киеве в среду без осадков, температура воздуха ночью 18-20°, днем 30-32°.

8 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 16-22°; в Днепре, в пределах Киева, 17°.

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Погода, Жара, Лето, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Июнь.
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