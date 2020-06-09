Федорин день: приметы и обряды на 9 июня

Новости Украины:9 июня в народе отмечают день Федоры. Еще одно название - Домовница.

Народный праздник Федорин день отмечается 9 июня 2020 года (по старому стилю – 27 мая). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Феодоры Александрийской.

Феодора жила в III–IV столетиях в городе Александрии. В то время империей управляли Диоклетиан (восточная часть) и Максимиан (западная часть). Когда начались преследования христиан, Феодору арестовали и привели на суд правителя города – Евстратия. Девушка открыто признала себя христианкой и отказалась совершить обряд жертвоприношения. На вопрос: «Почему не замужем?» дева ответила, что отказалась от семейных уз, решила остаться девственной и посвятить жизнь служению Богу.

Феодору отправили в наказание в блудный дом. Там между юношами разгорелась ссора за право быть первым. Этим воспользовался Дидим – христианин, которому Бог повелел освободить мученицу. Войдя в комнату к девушке, он поменялся с ней одеждой, и Феодора беспрепятственно покинула место заточения.

Вскоре в ту же комнату вошел один из парней. Он увидел перед собой мужчину. Парень решил, что это сделал Бог, который уже превращал ранее воду в вино. Он доложил об этом Евстратию. Правитель приказал немедленно арестовать и привести к нему Дидима. Христианин рассказал, как спас девушку по наказу Господа. За это правитель приговорил его к смерти.

На место казни прибежала Феодора и умоляла отпустить доброго человека, взамен предложив себя. Но Евстратий приказал отрубить головы обоим. Первой обезглавили Феодору, следом Дидима. Тела мучеников сожгли.

Праздник нужно посвятить работе – сделанное вернется сторицей. А если "прогулять", то все покроется сорницей.

В этот день вспоминали "колючую на язык" Федору, в связи с чем женщинам и девушкам в деревнях запрещалось останавливаться поболтать друг с другом, потому как считалось, что весть о худом житье в семье быстро разнесется по всей округе и принесет в дом еще больший разлад.

Также в этот день не рекомендовалось начинать ссоры. Считалось, что любая ссора может быстро перерасти в большой конфликт.

Нельзя 9 июня убираться, особенно мести пол. Под веник в этот день прячется Домовой. И его можно спокойно вымести из жилища вместе с мусором. А оставшийся без своего защитника дом погрузится в беды и несчастья. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для "хозяина" ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.

С Федориного дня люди начинают собирать цвет тысячелистника.

Народные приметы:

На восходе солнца очень душно – в ближайшее время будет дождь.

Если день ясный и появились дождевые черви – будет гроза.

Ночная роса долго не испаряется – к грозе.

На Федору наблюдали за ветрами: если ветер дул с северо-запада (часто это место называли «гнилой угол»), то ожидали ухудшения погоды, а также сильных дождей. Восточный ветер в этот день предвещал простудные болезни у людей и скота.

В северных районах смотрели на рябину: большой цвет на ней означал, что будет хороший урожай овса.

Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.

Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.

Дятел громко стучит в погожий день, значит будет дождь.

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

Увиденные в эту ночь сны придётся хорошенько проанализировать. Они подскажут, что мешает вам двигаться дальше, и укажут ключ к решению проблем.