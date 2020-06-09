Шмыгаля просят выделить средства на культуру

Новости Украины:Глава Минкульта обратился к премьер-министру Украины с просьбой выделить 2 миллиарда на культуру.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил письмо Премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возвращения финансирования в поддержку культуры, в частности речь идет о выделении на это 2 млрд грн.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо Премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возвращения финансирования в поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - отметил Ткаченко.

По его словам, в ближайшее время МКИП разработает концепцию, кому выделяются эти средства. "Вопрос на повестке дня, сразу беремся за него после возвращения финансирования", - добавил чиновник.

По оценке главы МКИП, креативные индустрии во время кризиса потеряли 10-20 млрд грн, поэтому сейчас стоит вопрос об их выживании.