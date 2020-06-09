Зеленский запланировал проведение аудита летних лагерей

Новости Украины:Глава украинского государства хочет провести в стране аудит летних лагерей.

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях пандемии имеет повышенные риски и сейчас наиболее благоприятные условия для проведения аудита таких объектов. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях отдыхают 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время, большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - отметил Владимир Зеленский.

Максим Степанов добавил, что Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение Президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.