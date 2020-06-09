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УЗ открыла продажу билетов еще на один поезд

УЗ открыла продажу билетов еще на один поезд
19:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: твиттер

Новости Украины:УЗ открыла продажу билетов на поезд № 774/773 Киев - Шостка и увеличила периодичность курсирования 4 поездов.

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд дальнего сообщения № 774/773 Киев — Шостка и увеличила периодичность курсирования 4 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования — № 774/773 Киев — Шостка, который возобновит курсирование с 12 июня. В целом уже можно приобрести проездные документы на 36 поездов дальнего следования. Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов", - говорится в сообщении.

В частности, будут курсировать чаще такие поезда: №20/19 Киев — Лисичанск, №53/54 Днипро — Одесса, №116/115 Киев — Бердянск и №136/135 Киев — Покровск. Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В "Укрзализныце" напоминают, что для восстановления курсирования пассажирских поездов компания учла рекомендации Минзздрава: в одном купе будет находиться не более двух человек. Относительно плацкартных вагонов: в продаже будут доступны билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место.

Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усиленна обработка постельного белья во время стирки. Проводники ежечасно во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду. О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" с 1 июня возобновила работу ряда пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.

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Украина, УЗ.
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