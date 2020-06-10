МандруйУкраїною: в ОП хотят мотивировать украинцев к путешествиям

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00:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине планируют разработать госпрограмму развития внутреннего туризма.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поставил перед председателями ОГА задачу в течение недели подготовить концепцию развития туризма в своих регионах. В частности, определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самый привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения. Об этом шла речь сегодня на селекторном совещании с главами ОГА по вопросам развития туризма, сообщает Офис Президента.

На основе этих предложений будет разработана общегосударственная программа развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие. Задача в рамках этой программы будут реализовываться в течение трех-четырех лет и в последующие годы.

"Мы хотим, чтобы украинцы, не имея возможности в этом году поехать за границу, начали путешествовать по нашей живописной стране", - сказал Андрей Ермак, начиная совещание.

Во встрече также приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и другие.

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что, кроме перечня туристически привлекательных локаций региона, местные власти должны разработать туры на три, пять и 10 дней, а также предусмотреть, как доехать до того или иного туристического объекта.

"Мы готовы сотрудничать с местными властями, если еще надо что-то улучшить: где-то не хватает пару километров хорошей дороги, где надо убрать какой-то страшный рынок, который портит впечатление. Для того чтобы эти локации стали более интересными для туристов", - отметила Марьяна Олеськив.

Кроме того, руководству областей стоит обратить внимание на событийный туризм. В частности, следует определить в каждой из областей 5-10 наиболее интересных событий культурной жизни региона и продвигать их как одно-двухдневные туры.

Например, при Министерстве культуры действует программа "Малые города - большие впечатления", на которую в этом году было предусмотрено 40 млн грн, и после завершения карантина эти средства можно будет использовать для развития культурных событий в регионах.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос поддержки предприятий, задействованных в туристической отрасли, они предоставляли более качественные услуги.

Министр инфраструктуры сообщил, что сейчас идут консультации с профильными комитетами Верховной Рады по разработке законодательной инициативы по освобождению от уплаты НДС внутренних авиаперевозок.

Это поможет удешевить внутренние перелеты и стимулировать восстановление пассажиропотока на авиатранспорте.

Также продолжается работа над либерализацией визового режима для граждан из ряда стран, которые приезжают в нашу страну с целью туризма. После принятия соответствующего решения предусмотрены визит-туры в туристически привлекательные места Украины, поэтому уже сейчас председателя ОГА совместно с местными властями должны предусмотреть прирост туристов, в том числе и иностранных, в своем регионе.

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Главы облгосадминистраций должны сформировать в структуре ОГА управления по вопросам развития туризма, а также организовать при облгосадминистрациях соответствующие консультативно-совещательные органы с привлечением всех заинтересованных сторон.

Министр культуры и информационной политики со своей стороны анонсировал программу "Путешествуй по Украине", в рамках которой состоится челлендж - известные в стране и на местном уровне люди будут делиться своими впечатлениями от путешествий по Украине. Сообщения с рассказами о том, какие места стоит посетить, каждый из них опубликует в соцсетях с соответствующим хэштегом #мандруйукраїною.

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Туризм, Андрей Ермак, ОПУ.
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