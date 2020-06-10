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Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных

Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
06:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В мире уже обнаружили 7,2 млн инфицированных коронавирусом, из них почти два миллиона в США.

По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 411 144 человека. В свою очередь, выздоровели 3 370 276 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 7 237 093 лица инфицированы.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 111 979 человек, Великобритании - 40 680, Бразилии - 38 406, в Италии - 34 043, Франции - 29 299 и Испании - 27 136. В Китае в целом - 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 979 411), Бразилия (739 503), Россия (484 630), Великобритания (290 581), Индия (276 146), Испания (241 966), Италия (235 561), Перу (199 696), Франция (191 523), Германия (186 506), Иран (175 927) и Турция (172 114).

В Украине уже более 27,8 тыс. случаев COVID-19, более 390 - зафиксированы за последние сутки.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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