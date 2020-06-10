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Минздрав: от COVID-19 спасают не аппараты ИВЛ, а своевременное лечение и карантин

Минздрав: от COVID-19 спасают не аппараты ИВЛ, а своевременное лечение и карантин
08:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Ирина Микитчак подчеркнула, что больных коронавирусным заболеванием спасают своевременное обращение к врачам и карантинные меры, а не аппараты ИВЛ.

Заместительница министра здравоохранения Ирина Микитчак подчеркнула, что больных коронавирусным заболеванием спасают своевременное обращение к врачам и карантинные меры, а не аппараты ИВЛ.

Об этом она заявила во время брифинга в Житомирской областной детской больнице.

"Спасает не аппарат искусственной вентиляции, а спасают своевременное обращение и те меры карантина, которые позволяют сдержать поступление в больницу пациентов. Проблема была с искусственной вентиляцией потому, что поступавшие в стационары пациенты, нуждались не в 2-5-10 дневном лечении, как примерно среднестатистические пациенты при других заболеваниях в отделениях интенсивной терапии, а в 3-4 недельном, а такого парка оборудования нет", - отметила Микитчак.

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По ее словам, больницы не имеют такого количества аппаратов ИВЛ, чтобы они были у каждого пациента. Поэтому все области должны рассчитывать оборудование на тех пациентов, которые могут нуждаться в интенсивной терапии.

В то же время Микитчак отметила, что по окончании пандемии COVID-19 часть аппаратов ИВЛ в больницах просто не будет использоваться, поскольку не будет такой необходимости.

Как сообщалось, в конце мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина на средства Европейского инвестиционного банка закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ экспертного класса и мобильные рентген-установки.

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Украина, Минздрав, Коронавирус.
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