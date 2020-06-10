Ляшко: отныне анализ тестов на COVID-19 будут проводить быстрее

Новости Украины:В Украине с сегодняшнего дня в лабораториях, которые проводят ПЦР-тесты, уменьшили количество очередей.

С сегодняшнего дня в лабораториях, которые проводят ПЦР-тесты, уменьшили количество очередей. Теперь результаты будут выдавать не позднее одних суток.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня в наших лабораториях, которые проводят ПЦР, мы значительно уменьшили количество очередей. Теперь в большинстве лабораторий результаты выдаются не позднее, чем через 1 сутки. Особенно у нас очереди сегодня в Луцке в лаборатории Минздрава. Там очередь составляет 706 образцов, то мы организационными методами помогаем уменьшить эту очередь", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что в Киеве была очередь около 7 тыс. образцов, на сегодня все исследования сделаны "под ноль".

"Незначительные очереди с суточным резервом есть в Киевской области, Ивано-Франковской области, Винницкой и Одесской областях", - подытожил Ляшко.

Как сообщалось, с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 28381 человека, из них 5184 - у медицинских работников.