Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наибольший суточный прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы
Наибольший суточный прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня

Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР
11:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, как свидетель в уголовном производстве относительно скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Порошенко заявил, что считает, что ГБР должно извиниться и закрыть дело в отношении скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

"Я твердо убежден, что они сейчас должны сказать: извините, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело, мы приносим вам извинения..." - сказал Порошенко.

Наибольший суточный прирост больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы

Также под ГБР собрались люди в поддержку Порошенко, они принесли множество мольбертов, на которые поставили картины с карикатурами на Зеленского, Коломойского и Венедиктову.

В то же время, пресс-служба ГБР начала текстовую онлайн-трансляцию о событиях, связанных с допросом Порошенко. "11:05 Порошенко П.А. вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственное бюро расследований", - указали в бюро.

Как сообщалось, столичный суд дал разрешение на принудительный привод пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в Государственное бюро расследований на 10 июня для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Напомним, 26 мая Порошенко не прибыл на допрос в ГБР. Зато в тот день в музее Гончара Порошенко устроил выставку картин. Туда отправились из ГБР. В бюро указывали, что "с целью вручения уведомления о вызове на допрос" Порошенко и "проведения следственных действий".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ГБР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
04 Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине
05 Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР
Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь