Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР

Новости Украины:Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, как свидетель в уголовном производстве относительно скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Порошенко заявил, что считает, что ГБР должно извиниться и закрыть дело в отношении скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

"Я твердо убежден, что они сейчас должны сказать: извините, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело, мы приносим вам извинения..." - сказал Порошенко.

Также под ГБР собрались люди в поддержку Порошенко, они принесли множество мольбертов, на которые поставили картины с карикатурами на Зеленского, Коломойского и Венедиктову.

В то же время, пресс-служба ГБР начала текстовую онлайн-трансляцию о событиях, связанных с допросом Порошенко. "11:05 Порошенко П.А. вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственное бюро расследований", - указали в бюро.

Как сообщалось, столичный суд дал разрешение на принудительный привод пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в Государственное бюро расследований на 10 июня для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Напомним, 26 мая Порошенко не прибыл на допрос в ГБР. Зато в тот день в музее Гончара Порошенко устроил выставку картин. Туда отправились из ГБР. В бюро указывали, что "с целью вручения уведомления о вызове на допрос" Порошенко и "проведения следственных действий".