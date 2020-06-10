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ГПСУ: Словакия изменила правила въезда

ГПСУ: Словакия изменила правила въезда
12:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Сегодня, с 10:00, изменен порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины.

С сегодняшнего дня, с 10:00, изменен порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины. Поэтому, будут пускать людей с постоянным или временным видом на жительство, или справкой от министерства и отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Согласно информации, предоставленной пограничной полицией Словакии, с 08:00 по киевскому времени 10 июня изменяется порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины", - говорится в сообщении.

Следовательно, на территорию Словацкой Республики позволяют пропуск лиц:

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с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории;

кому было выдано справку от компетентного министерства;

если на въезд они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведен одным из этих языков.

"Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервациям для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильному приложению "Smart karanténa". В то же время, такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней от приезда - должны пройти лабораторный анализ заболеваниями COVID-19", - добавили в сообщении.

 

Кроме того, транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении следующих условий:

транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимую дозаправку горючим;

транзит граждан третьих стран в государство Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство;

при въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, с 10 июня, в Украине ослаблены несколько карантинных ограничений, в частности, восстанавливают работу КПВВ на Донбассе, постепенно будут открываться некоторые заведения.

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Словакия.
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