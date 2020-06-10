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Как назвать ребенка, чтобы не испортить ему жизнь

Как назвать ребенка, чтобы не испортить ему жизнь
13:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сложнее всего даже не прийти к общему мнению, а найти имя, подходящее по энергетике новорожденному малышу.

Одна из самых больших проблем для родителей — дать правильное имя ребенку при рождении. 

Для решения этой проблемы стоит обратиться к древнейшей науке — нумерологии. Можно подумать, что имя и цифры никак не связаны, но это не так. У человека есть собственный "код судьбы", основной составляющей которого является его дата рождения. Именно по ней можно определить, какое имя малышу будет подходить лучше. Единственная проблема — необходимо дождаться непосредственно рождения ребенка, чтобы сделать расчет. Тем, кто не хочет ждать, эксперты рекомендуют второй метод — расчет по именам родителей.

Нумерологический расчет по дате рождения младенца

Как только малыш родится, можно провести нумерологический расчет. Допустим, ребенок появился на свет 13.11.2020. Складываем все числа из этой даты: 1+3+1+1+2+0+2+0=10. Нумерология работает только с числами от 1 до 9, поэтому нужно складывать цифры до тех пор, пока не получится число из этого диапазона. 1+0=1. Теперь необходимо обратиться за помощью к таблице, связывающей числа и буквы русского алфавита:

Как видно из таблицы, каждому числу соответствует несколько букв. Имя малыша должно начинаться на одну из этих букв: А, И, С, Ъ. Если же нет подходящих имен, следует подобрать имя, в котором присутствовали бы несколько из этих букв.

Расчет по именам родителей

Существует также возможность расширить набор букв, приносящих удачу в имени ребенка. Для этого необходимо перевести имена родителей в цифры, сложить их вместе, а полученное число использовать так же, как и число от первого расчета по дате рождения ребенка, — соответствующие ему буквы имени будут приносить малышу удачу.

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Для примера возьмем имена Дарья и Игорь. Переводим буквы в цифры: "Д" — 5, "А" — 1, "Р" — 9, "Ь" — 3, "Я" — 6, "И" — 1, "Г" — 4, "О" — 7, "Р" — 9, "Ь" — 3. Складываем цифры вместе: 5+1+9+3+6+1+4+7+9+3=48. 4+8=12. 1+2=3. Получаем Тройку, и значит, удачными буквами для ребенка будут также В, К, У и Ь.

Даже если в имени ребенка будет хотя бы одна буква из двух расчетов, уже можно считать, что имя выбрано удачно. Очень хорошо, когда числа из двух разных нумерологических расчетов совпадают. В таком случае имя с соответствующими буквами будет еще более положительным.

Всем, кто хочет дать ребенку максимально счастливое имя, стоит также ознакомиться со списком счастливых имен для девочек и лучших имен-оберегов для мальчиков. Это поможет облегчить выбор.

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