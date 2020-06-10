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"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты будут держать трех фигурантов под стражей еще три месяца

"Дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты будут держать трех фигурантов под стражей еще три месяца
23:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Оккупанты продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" ещё на три месяца

Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону продлил срок содержания под стражей трем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (красногвардейская группа) на три месяца, до 14 сентября.

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил всем подсудимым срок содержания под стражей на 3 месяца, до 14 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

В ходе суда адвокат Курбединов просил изменить меру пресечения на домашний арест.

"Понятые допрашиваются, свидетели допрошены, держать их в СИЗО нет необходимости, тем более там нечеловеческие условия. Я считаю, что мера пресечения должна быть изменена на домашний арест. Это тоже арест", - отметил Курбединов.

Тем более, подчеркнул адвокат, "ни следователь, ни прокуратура не представили ни одного доказательства, только предположения, основывается всё на тяжести обвинения, хотя мы знаем, что эта причина не может влиять на продление ареста".

Кроме того, напомнил он, "к нашим подзащитным должна применяться четвёртая Женевская конвенция".

На заседании суда присутствовал представитель консульства Украины в Ростове-на-Дону.

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Как сообщалось ранее, фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (красногвардейская группа) Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов были задержаны 14 февраля 2019 года в с. Октябрьское Красногвардейского района. ФСБ России утверждает, что задержанные после обыска крымские татары причастны к организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Эмирусеинов, Абхаиров и Абдулганиев заявили, что во время обыска в их домах сотрудники ФСБ подбросили им запрещенную литературу.

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Россия, Оккупированный Крым, Дело Хизб-ут-Тахрир.
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