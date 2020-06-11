Передача земель "Укркинохроники": Ткаченко обратился к Кличко

Новости Украины:МКИП требует от Кличко не допустить незаконную передачу земель "Укркинохроники".

Министерство культуры и информационной политики подготовило обращение Киевского городского головы Виталия Кличко с требованием не допустить незаконную передачу земельного участка Украинской студии хроникально-документальных фильмов ("Укркинохроники").

Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в Facebook.

"Сегодня подготовили письмо мэру Виталию Кличко. Требуем не допустить и вмешаться в процесс предоставления в постоянное пользование земельного участка "Укркинохроники". Потому что заодно они могут присвоить корпус университета им. Карпенко-Карого и жилой дом ОСМД, которые находятся на территории киностудии", - отметил министр.

По его словам, "новые владельцы "Укркинохроники" активизировались и с помощью Киевсовета пытаются получить в свое распоряжение всю территорию киностудии — площадью 2,41 га".

"Есть ощущение, что на такой поспешный шаг их подтолкнуло расследование правоохранительных органов, которое еще будучи депутатом инициировал вместе с комитетом. Думаю, это расследование откроет много интересных нюансов. И попытки полностью присвоить государственную собственность - мы не допустим. И вернем то, что уже было украдено", - заявил Ткаченко.

Он выразил надежду, что мэр Киева примет правильное решение и "не станет на сторону скандального застройщика господина Комарницкого, который уже завладел частью территории и планирует там строительство жилого дома".

Как сообщалось, Ткаченко 27 мая, еще находясь тогда на посту председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, заявил, что члены комитета совместно с правоохранительными органами будут выяснять, почему имущество государственного предприятия "Укркинохроники" оказалось в частных руках — причем под застройку домов, а не для киностудии.

Председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко отмечал, что долги "Укркинохроники" составляют несколько миллионов гривень, и в целях их погашения предприятие без ведома органа управления заключило инвестиционный договор с ЧАО "Зодча Диадема".

"Четких и исчерпывающих условий инвестирования договор не содержит. Зато на различных встречах и совещаниях распространяются графические презентации, что по результатам такого инвестиционного сотрудничества инвестор получит в собственность жилищно-офисный комплекс на территории государственного предприятия, а государственное предприятие получит погашение долгов и реконструкцию своего главного корпуса", - проинформировал народный депутат.

Государственное предприятие "Укркинохроника" - студия хроникально-документальных фильмов, созданная в 1931 году.