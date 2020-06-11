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В "1+1" прокомментировали информацию о "доле Медведчука"

В "1+1" прокомментировали информацию о "доле Медведчука"
00:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Медиагруппа "1+1" проверяет, принадлежит ли ее доля Медведчуку.

Для медиагруппы "1+1 media" является новой информация о том, что несколько юридических лиц, являющихся в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Об этом говорится в комментарии "1+1 media".

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, являющихся в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко. Корреспонденты ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для 1+1 медиа эта информация является новой", - говорится в сообщении.

В медиагруппе отмечают, что сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала.

"1+1 медиа" обещает предоставить официальный комментарий после проверки информации.

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Как сообщалось, Радио Свобода со ссылкой на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, фигурирующую в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

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1+1, Оксана Марченко, Виктор Медведчук.
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