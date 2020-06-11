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Кравчук оценила возможность голосования по назначению Буславец и отставке Авакова

Кравчук оценила возможность голосования по назначению Буславец и отставке Авакова
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "Слуге народа" прокомментировали возможные кадровые голосования в Раде.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук пока не видит возможности положительного голосования Верховной Рады за назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики.

Об этом Кравчук сказала в эфире "Украинского радио".

"Буславец до сих пор этот испытательный срок проходит. И я не вижу сейчас возможности положительного голосования в Верховной Раде, если бы ее кандидатуру вносили на постоянной основе, чтобы она была министром энергетики, по разным причинам", - отметила Кравчук.

Она также прокомментировала инициативу фракции "Голос" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Что касается Авакова - во-первых, то, что происходило с этими постановлениями, сбором голосов - это больше, честно говоря, какая-то политическая оценка, чем серьезность намерений", - отметила Кравчук.

Как сообщалось ранее, 29 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины. Инициатором внесения документа выступил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако по требованию Президента этот документ был снят с рассмотрения на внеочередном заседании ВР 30 марта.

Кабинет министров 16 апреля освободил Виталия Шубина от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, освободив его от исполнения обязанностей министра и назначил вместо Ольгу Буславец, возложив на нее соответствующие обязанности.

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Правительство в связи с переименованием Министерства энергетики и защиты окружающей среды 5 июня признал Ольгу Буславец продолжающей работать в должности первого заместителя министра энергетики и возложил на нее исполнение обязанностей министра.

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Все по теме:

Арсен Аваков, Слуга народа, Евгения Кравчук, Ольга Буславец.
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