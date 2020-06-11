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Четверг, 11.06.2020
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Программа UNIFIER: ВС Канады возвращаются в Украину

Программа UNIFIER: ВС Канады возвращаются в Украину
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Канада с июня возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

Военные инструкторы Вооруженных сил Канады возвращаются в Украину тренировать бойцов после того, как вынуждены были свернуть свою миссию из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Канады (CAF) в Украине в Twitter.

"Солдаты CAF прибудут в Украину в середине июня, чтобы возобновить обучение на поддержку сил безопасности Украины. Инструкторы пробудут на карантине в течение 14 дней с целью защиты от COVID-19, прежде чем присоединиться к миссии", - отмечается в сообщении.

В конце марта правительство Канады из-за коронавируса заявило, что уменьшит с 200 до 60 свой контингент инструкторов в Украине в рамках операции UNIFIER. Вся учебная деятельность канадских сил в Украине была прекращена в связи с распространением COVID-19.

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Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За это время через канадское обучение прошли более 17 тысяч украинских воинов.

В рамках учебной операции UNIFIER Вооруженные силы Канады оказывают помощь в наращивании потенциала личного состава украинских войск на поддержку усилий Украины по сохранению суверенитета, безопасности и стабильности. Срок ее работы — до конца марта 2022 года.

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Канада, ВСУ, UNIFIER.
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