Дело Гандзюк: Мангер пойдет на выборы в Херсонский облсовет

Новости Украины:Фигурант дела Гандзюк собрался на выборы в Херсонский облсовет.

Один из вероятных заказчиков нападения и убийства советницы мэра Херсона Кати Гандзюк Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.

Об этом информирует сообщество "Кто убил Катю Гандзюк" в Facebook.

Как указывают соратники убитой активистки, Мангер уже завел в команду действующего депутата Игоря Колыхаева, который под местные выборы зарегистрировал карманную партию "Нам здесь жить", своих людей, а бизнес партнер Мангера Сергей Плачков стал помощником депутата. Сообщается, что Колыхаев имеет все шансы стать херсонским городским головой, а Мангер, соответственно, собирается снова стать главой областного совета.

"Забрать власть в Херсоне им помогает покровитель Мангера - все тот же Карл Стурен. О нем уже неоднократно упоминали - и мы, и журналисты, и даже прокуроры. Стурен - это спонсор Мангера, который и привел его на должность, оплачивает ему адвокатов и конечно же хочет вернуть вложенное в Мангера. Карл Стурен уже договорился о финансировании партии "Нам здесь жить" и Родины. Цель - создать большинство в новоизбранном облсовете под Мангера. Кстати, от Мангера отказалось даже местное ОПЗЖ. Не хотят пачкать руки об репутацию Мангера. Однако люди, у которых нет никаких принципов, всегда находятся", - сообщают активисты.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк. Однако активисты заявляют, что дело об организации нападения на Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив всех следственных действий.

Активистку Катерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его исполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.