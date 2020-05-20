Зеленский о деле Гандзюк: Заказчики обязательно сядут в тюрьму

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский заверил, что заказчики убийства Гандзюк обязательно сядут в тюрьму.

Президент Владимир Зеленский заверил, что заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк обязательно сядут за решетку.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.

"Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране. По поводу того, кто убил Екатерину Гандзюк. При моей каденции люди, которые убили, посажены. Есть вопрос - кто заказал? У нас есть ответы. Мы знаем, кто заказал. И сейчас это дело уже полностью передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор, и заказчики, а не заказчик, а заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался - это суд. Суд должен быть независимым и вынести независимый приговор. Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму", - подчеркнул он.

Справка. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николай Паламарчук.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рыщук.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал причинение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Евгении Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Однако защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.