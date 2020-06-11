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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 12 июня.

Змеиный праздник

На Киевской Руси было поверье, что в этот день "змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу". Убивать гадов, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: "Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы".

На Киевской Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня — ему приписывали свойство гнать змей. Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить гада не мог — зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством наделяли изумруд — хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.

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В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: "Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный".

День работника фондового рынка в Украине

День работника фондового рынка (укр. "День працівника фондового ринку") ежегодно отмечается на Украине 12 июня. Эта дата появилась в официальном календаре профессиональных праздников страны в 2008 году.

11 марта 2008 года Виктор Ющенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ №202/2008 об учреждении нового праздника. В документе значится, что новая дата вводится, "учитывая значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшении инвестиционного климата".

У праздника уже сложились собственные традиции. Как правило, его организацией занимаются представители крупнейших украинских бирж ценных бумаг, в том числе Фондовой биржи ПФТС (крупнейшей в стране) и Украинской фондовой биржи (первой, которая начала проводить торги на рынке ценных бумаг).

В этот день участники рынка ценных бумаг принимают поздравления от партнеров, а также собираются в торжественной обстановке для празднования профессиональной даты и чествования лучших представителей своей отрасли. Устроители праздника обычно вручают награды организациям и личностям, внесшим наибольший вклад в развитие рынка ценных бумаг.

Не забывают в этот день и государственные органы; слова признания нередко слышат Министерство финансов Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

День гулянья с воздушным шариком

Мало кто знает, но впервые воздушные шарики были использованы в древнем Риме. А вот современные воздушные шары берут свое начало с 1824 года. Первым экспериментатором в данной области был Майкл Фарадей. Он попробовал наполнить мешки из каучука газом, что дало возможность им поплыть вверх.

Материалом для создания шаров служит латекс. Он же – второй сорт каучукового дерева. Если вы хотите сделать шарик, то надо обзавестись коптильней, катализатором, водой, краской и нефтью. Шарики, что надуты гелем, без специальной обработки, могут летать 10 часов. А вот если вы обработаете его дополнительно, то шарик провесит в воздухе около месяца. Гелием за 15 минут можно надуть достаточно шариков для украшения большого поля.

Когда-то в Европе появилась некая мода, что резко повысила популярность концертов классической музыки у подростков. Они сидят на концертах, прижимая воздушные шарики к ушам. Благодаря резонансу достигается эффект увеличения громкости. Благодаря этому можно не только лучше слышать музыку, но и воспринимать ее самые тонкие нюансы.

Знаменательные события в истории: 11 июня 2020 года

А вот в 2001 году англичанин Иэн Эшпоул сделал рекорд высоты, наполнив гелием 600 шаров. Тогда он поднялся на высоту 3.350 метров. Данное событие происходило недалеко от города Четтерис на востоке Англии. В книгу рекордов также был занесен рекорд, когда дети в Нью-Йорке надули 500 шаров в парке. Рекорд состоял в том, чтобы одновременно лопнуть все шарики.

Довольно часто мы сталкиваемся с простудой. Обычно, это происходит осенью или зимой. Сразу же все бегут в аптеку, покупают сиропы и таблетки от кашля. Только вот и лекарства не всегда срабатывают. Тут на помощь, даже ради эксперимента, приходят воздушные шары. Стоят они недорого, да и отзывов о данном лечение много. Итак, купите себе шарик. Теперь, в течение 10 минут каждый час вы должны надувать шарик. Благодаря надуванию происходит упражнение для легких и бронхов.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 12 июня, Змеиный праздник, День работника фондового рынка в Украине, День гулянья с воздушным шариком.
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