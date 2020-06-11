Новые правила: как иностранцев будут пускать в Украину

Новости Украины:В Минздраве рассказали, как будут пускать иностранцев в Украину после возобновления международного авиасообщения.

Иностранцам для въезда в Украину после возобновления международного авиасообщения необходимо будет иметь страховой полис, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, рассматривается также вопрос тестирования приезжих на наличие коронавируса.

"Если говорить о пересечении границы, возобновлении международного авиасообщения, запланированного на 15 июня, то, что мы предлагаем совместно с Министерством инфраструктуры, – это ввести "красную" и "зеленую" зоны. "Красная" – страны, а которых эпидситуация хуже, чем в Украине, "зеленая" - лучше. При этом "зеленая" зона не предусматривает обсервацию и самоизоляцию. Кроме того, рассматриваем вопрос тестирования, но только исключительно медработниками. В то же время в обязательном порядке у приезжающих в Украину должен быть страховой полис. Все эти вопросы мы дорабатываем", - сказал Степанов.

Кто из иностранцев будет находиться на обсервации и самоизоляции

Сейчас рассматривается возможность введения с 15 июня зонирования стран, из которых иностранцы будут прибывать в Украину.

Красная зона – это те страны, где эпидемсиутация хуже, чем в Украине. Граждане этих государств должны находиться в самоизоляции, или же обсервации в течение 14 дней.

Зеленая зона – страны, где ситуация такая же, как в Украине, или же лучше. Этих людей не будут отправлять на обсервацию, или самоизоляцию.

В то же время заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко добавил, что правительство будет рассматривать также показатель активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

"Мы рассматриваем вопросы тестирования, но исключительно медработниками. В обязательном порядке у прибывших должен быть страховой полис. Все эти вопросы мы дорабатываем",– рассказал министр.

С какими странами Украина в первую очередь хочет открыть авиасообщение:

Турция

Грузия

Азербайджан

Болгария

Как сообщалось, первой страной, с которой Украина возобновит авиасообщение, вероятно будет Турция. Она планирует пускать туристов из других стран уже с 10 июня, а из Украины – 15 июня. На сайте Turkish Airlines уже даже можно забронировать билеты в Турцию после 15 июня.