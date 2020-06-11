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Три года безвиза с ЕС: украинцы совершили 49 млн поездок

Три года безвиза с ЕС: украинцы совершили 49 млн поездок
11:14 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:За три года действия безвизового режима украинцы осуществили почти 49 млн поездок в страны Шенгенской зоны.

Украинцы с начала действия безвизового режима (с 11 июня 2017 года по апрель 2020 года) совершили почти 49 млн поездок в страны Европейского Союза как по биометрическим, так и не биометрическим документам, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Наибольшее количество соотечественников пользуется границей с Польшей. Также для украинцев активны участки границы с Венгрией и Румынией, несколько меньше граница со Словакией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинцы чаще всего пользовались авиационным сообщением, тогда морское путешествие наименее популярно.

При этом пассажиропоток граждан в страны ЕС растет ежегодно, в частности, в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн,а в 2019 году – 18,65 млн.

"Первые месяцы 2020 года также не стали исключением, однако в дальнейшем на ситуацию повлияла эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией, из-за чего большинство стран ограничило въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось. Так, согласно анализу, в январе и феврале этого года украинцы в страны ЕС последовали 3 млн раз, тогда как за аналогичный период 2019 года – 2,3 млн", - рассказали в ведомстве.

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За второй год действия "безвиза" количество украинцев, которые отдали предпочтение безвизовым поездкам (исключительно по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза по сравнению с первым годом.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, в 2019-2020 гг. украинцы значительно расширили перечень популярных для посещения стран ЕС. В 2017 году наибольшим спросом пользовались Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, позже этот список пополнился Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.

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ЕС, ГПСУ, Безвиз, Безвиз с ЕС.
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