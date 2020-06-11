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Телеканал "Дом" переходит под крыло Минреинтеграции

Телеканал "Дом" переходит под крыло Минреинтеграции
23:35 Чт, 11 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Телеканал "Дом" будет передан в распоряжение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сейчас идет процесс передачи телеканала для временно оккупированных территорий «Дом» Министерства культуры и информационной политики в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал в вечернем эфире hromadske.ua.

«Сейчас происходит процесс перехода «Дома» под крыло Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Мое дело - завершить этот процесс передачи в правление «Дома» этому министерству", - сказал Ткаченко.

По его словам, решение о передаче телеканала правительство приняло по инициативе вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, поэтому процесс передачи уже идет.

«Дом» был изначально ориентирован для того, чтобы информацию из Украины могли принимать люди на оккупированных территориях, хотя параллельно этот канал продолжает вещание и на заграницу через спутник», - сказал Ткаченко.

Напоминаем, новый телеканал для временно оккупированных территорий с 1 марта начал вещание в тестовом режиме.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 марта переоформил лицензии и разрешения на временное вещание телеканала UATV Мультимедийной платформы иновещания Украины на новый канал для оккупированных территорий, который получил название «Дом».

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Телеканал, Минреинтеграции.
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