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Голубовская рассказала о реальной статистике числа больных COVID-19

Голубовская рассказала о реальной статистике числа больных COVID-19
00:18 Сегодня Телеграф УНН
Доктор-инфекционист Ольга Голубовская считает, что официальная статистика зараженных коронавирусом отличается от реальной.

Официальная статистика количества больных на COVID-19 всегда отстает от реального положения вещей.

Об этом в эфире телеканала ZIK сказала доктор-инфекционист Ольга Голубовская.

“Конечно, заболеваемость растет, она явно растет, мы это видим по клинике. Неоднородно по разным регионам. Кроме того, надо понимать, что эта наша статистика официальная - она всегда отстает от реального положения вещей. То есть, реально больных больше”, - сказала Ольга Голубовская, комментируя увеличения количества случаев заболевания на COVID-19.

Напоминаем, государственная служба статистики Украины объяснила, что перестала публиковать данные о причинах смертности украинцев за март и последующие месяцы из-за закрытия на карантин центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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