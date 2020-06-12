Голубовская рассказала о реальной статистике числа больных COVID-19

Доктор-инфекционист Ольга Голубовская считает, что официальная статистика зараженных коронавирусом отличается от реальной.

Официальная статистика количества больных на COVID-19 всегда отстает от реального положения вещей.

Об этом в эфире телеканала ZIK сказала доктор-инфекционист Ольга Голубовская.

“Конечно, заболеваемость растет, она явно растет, мы это видим по клинике. Неоднородно по разным регионам. Кроме того, надо понимать, что эта наша статистика официальная - она всегда отстает от реального положения вещей. То есть, реально больных больше”, - сказала Ольга Голубовская, комментируя увеличения количества случаев заболевания на COVID-19.

Напоминаем, государственная служба статистики Украины объяснила, что перестала публиковать данные о причинах смертности украинцев за март и последующие месяцы из-за закрытия на карантин центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).