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Четверг, 11.06.2020
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Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных

Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
20:35 Сегодня Телеграф УНИАН
Названа причина, по которой в Украине не публиковали данные о смерти от других болезней дыхания с начала пандемии COVID-19.

Государственная служба статистики Украины объяснила, что перестала публиковать данные о причинах смертности украинцев за март и последующие месяцы из-за закрытия на карантин центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщается на сайте Госстата.

"Во время действия карантина отделения государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять территориальным органам Госстата документы, удостоверяющие случаи смерти и содержащие информацию о причинах смерти украинцев", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отделы регистрации передают эти документы Госстату ежемесячно в бумажном виде, что предусмотрено законодательством. На основании этих документов формируется ежемесячная статистическая информация о количестве умерших с распределением по причинам смерти.

"Следовательно, фактически с начала марта Государственная служба статистики не располагает информацией о причинах смертей украинцев", - сказано в сообщении.

В Госстате сообщают, что до конца карантина ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и по регионам будет формироваться и публиковаться без распределения умерших по причинам смерти.

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По окончании карантина ограничительные нормы по работе ЦПАУ перестанут действовать и отделения регистрации предоставят необходимые документы, после чего Госстат опубликует на сайте информацию о количестве умерших и причинах смерти.

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Госстат, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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