Открытие украинских кинотеатров: в Раде определились с датой

В Комитете Верховной Рады обсудили условия открытия кинотеатров в Украине.

Украинские кинотеатры могут возобновить работу уже со 2 июля.

Об этом сообщил председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко 11 июня на Telegram-канале по результатам встречи с министрами культуры и информполитики Александром Ткаченко и здравоохранения Максимом Степановым и представителями кинотеатров.

"Обсудили условия открытия кинотеатров... Предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля", — отметил Сушко.

По его словам, за неимением новых фильмов кинотеатры не были готовы открыться 10 июня - именно эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина.

"Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу при открытии нужно сразу на всю 100% мощность - персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином. Удалось поднять этот вопрос в Минздраве. Предоставили свои предложения относительно постепенного запуска работы кинотеатров", - отметил парламентарий.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантина в Украине были введены с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине до 22 июня.

По состоянию на 11 июня восемь регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Согласно данным Минздрава, это г. Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.