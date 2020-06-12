Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом

По мнению Кравчука, в Береговом нет сепаратизма, тем более на языковой почве.

Конфликтная ситуация в Береговом требует обсуждений, однако о сепаратизме здесь речь не идет.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

"Я очень много раз бывал в Берегово и в Советское время, и во время украинской независимости. Я вам скажу точно, что во время советской власти вопрос сепаратизма, как у нас здесь называют, хотя я считаю это не точное название, и другие языковые вопросы никогда не ставили. По крайней мере, большинство людей в этом районе знали русский язык. Поэтому, я думаю, в этом случае источник вопросов, которые мы обсуждаем сегодня, не находится в Берегово. Оно находится в Будапеште. Именно там, используя ситуацию, именно там, используя какие-то внутренние проблемы, в том числе, и избирательные, центральная власть акцентирует внимание на некоторых вопросах и языковых, и не только", – сказал первый президент Украины.

В то же время он рассказал о своих встречах с послом Венгрии.

"Он также акцентировал внимание на этих проблемах, которые есть. Мы уже имеем дуть не только на молоко но и на воду. Я думаю самое важное для нас не искать причин сепаратизма, тем более на языковой почве в Берегово. Искать проблемы, а не сепаратизм, в Будапеште. И поэтому самая главная задача Министерства иностранных дел, украинской власти, правительства и президента – найти такие дипломатические отношения на уровне всех сфер, которые бы означали что Украина создает для граждан Украины, которые являются происхождением венгерские, все условия для жизни. И когда там перестанут толкаться вокруг регионов так называемых в Закарпатской области, мы вовсе не будем иметь никаких проблем", – считает Кравчук.

Также он отметил, что не стоит сравнивать эту ситуацию с той, что произошла на Донбассе.

"Донбасс - это первое, агрессия, а во-вторых, это миллионы людей. Донецкая область только 6 миллионов, Луганская область - 4 миллиона. Это 10 миллионов человек, и там россиян из тех колоссальное количество. И поэтому ясное дело, что Россия это использовала как агрессор, там действительно сепаратизм. А в Береговском районе убежден сепаратизма нет и никогда не будет", – добавил Леонид Кравчук.