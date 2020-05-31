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"Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия

"Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию Украиной ядерного оружия в $250 миллиардов.

Компенсация Украине после подписания Будапештского меморандума должна была бы составить около 250 миллиардов долларов.

Об этом сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "Бацман".

"Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах $250 миллиардов", - сказал Кравчук.

Тем не менее, по его словам, Украина не вела с США переговоры о компенсации такой суммы.

"Такого прямого разговора не было. Но было сказано о затратах. Тогда мы не знали цифр, как сегодня. Я же читал, общался с людьми, обращался к тем, кто разбирается в этом деле. Потому что президент, при всем уважении, не всеми фактами и цифрами может владеть. И это нормально, он не может все знать. Было сказано, что это очень большие затраты на постановку этого оружия на территории Украины, еще больше затраты могут быть при ликвидации оружия", – объяснил Кравчук.

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Экс-президент напомнил, что у Украины было около 46 ядерных боеголовок на твердом топливе, остальные были жидкотопливные.

"Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что если оно, не дай господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения. Я говорил об этом: "Как нам? Мы, Украина, самостоятельно это сделать не можем. Россия хочет только забрать ядерные боеголовки", - рассказал первый президент Украины.

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4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

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Леонид Кравчук, Ядерное оружие, Будапештский меморандум.
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