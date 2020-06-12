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Ткаченко рассказал, почему в Украине снимают русскоязычные сериалы

Ткаченко рассказал, почему в Украине снимают русскоязычные сериалы
02:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Обновлено: 02:56 Сегодня
Александр Ткаченко оправдал съемки русскоязычных сериалов в Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.

Об этом он заявил в эфире Громадського.

"Производство большого количества сериалов – это вопрос экономики для каналов... К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих (то есть русскоязычных – ред.) сериалов России... Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке – я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики", - подчеркнул глава Минкульта.

Ткаченко проведет встречу с кандидатами на должность языкового омбудсмена

При этом Ткаченко добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что отечественные фильмы, сериалы, спектакли и книги должны быть украиноязычными.

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Минкульт, Александр Ткаченко.
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