Ткаченко рассказал, почему в Украине снимают русскоязычные сериалы

Александр Ткаченко оправдал съемки русскоязычных сериалов в Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.

Об этом он заявил в эфире Громадського.

"Производство большого количества сериалов – это вопрос экономики для каналов... К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих (то есть русскоязычных – ред.) сериалов России... Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке – я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики", - подчеркнул глава Минкульта.

При этом Ткаченко добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что отечественные фильмы, сериалы, спектакли и книги должны быть украиноязычными.