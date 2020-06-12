Исаакиев день: приметы и обряды на 12 июня

В народном календаре 12 июня – Исаакий-змеевик, Исаакиев день, Змеиный праздник.

Православные христиане в этот день почитают память Исаакия Далматского.

Иссакий жил в IV веке, подвизался в пустыне. Родиной святого по всей вероятности была Сирия. Когда к власти пришел Флавий Валент (годы правления 364-378), столицу Византии охватила ересь арианства, приверженцем которой был император. Преподобный Исаакий услышал голос с неба и отправился в Константинополь, чтобы утешить и укрепить верующих.

В это время варвары-готы пошли войной на Византию и приблизились к Константинополю. Исаакий предупреждал Валента, что спасти столицу он сможет только тогда, когда прекратит гонения на истинную веру. Если же он этого не сделает, то готы одержат победу, а сам император погибнет. Разгневанный Валент велел заключить подвижника в темницу до своего возвращения. Пророчество Исаакия исполнилось: Валент погиб в битве с готами в 378 году. С приходом к власти Феодосия Великого из страны изгнали еретиков. Для преподобного Исаакия новый император возвел обитель в предместье Константинополя, где в 383 году святой преставился ко Господу.

Предки считали, что 12 июня пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Считалось, что на Исаакия все змеи выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов.

В этот день нельзя убивать гадов, так как считалось, что тогда змеи будут мстить. Спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь.

На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня — ему приписывали свойство гнать змей.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, сало, вытопленное из убитой змеи, хорошо помогает при рожестых воспалениях. К больному месту прикладывали и змеиную шкуру.

Сегодня принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег.

Если в этот день найти деньги, их ни в коем случае нельзя поднимать. Иначе можно привлечь в свою жизнь неприятности. Если находка каким-то образом оказалась у вас в руках, ее надо потратить на какое-то благое дело.

Мужчинам не рекомендуют дарить своим дамам шкатулки, иначе у последних появятся секреты от своих избранников. Возможно, тайны будут настолько серьёзными, что даже приведут к расставанию.

В этот день нельзя увиливать от ответа, а тем более врать. Считается, что тогда в жизни наступит полоса предательств и неудач.

Народные приметы:

Сова кричит – к похолоданию.

Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь.

Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму.

Кувшинки на реке закрылись и под воду ушли – к дождю.

Если утром на папоротнике листья закручиваются, то будет теплый и солнечный день.

Шмели беспокойно себя ведут – к осадкам.

Поздно вечером затрещал кузнечик – к погожему дню.

Чистый, золотистый или бледно-розовый закат солнца предвещает хорошую погоду.

12 июня лучше не покупать посуду. Вскоре на ней появятся мелкие сколы, которые привлекут в жизнь финансовые проблемы. Если вы уже наметили эту покупку на пятницу, то сразу после оплаты положите в новую посуду монетку. Тогда эта примета будет нейтрализована.