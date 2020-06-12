Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 13 июня.

Еремей-распрягальник

В народном календаре 13 июня отмечается - Еремей-распрягальник, Еремей-бобовник. В этот день крестьяне заканчивали посевные работы, распрягали лошадей, сажали бобы и обращали внимание на росу.

Святой Ерма занимал должность епископа и испытал множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру. Однако мучеником он не является, поскольку умер своей смертью.

С утра первым делом выходили в поля и проверяли наличие росы, по наличию которой можно было судить о погоде на следующий день. Много росы — быть солнечному дню. Нет росы — к дождю. Если с утра наблюдается густой туман, который не исчезает к обеду — ждите ухудшения погоды.

Если в этот день погода проявит себя с худшей стороны и будет ненастье — ждите лютую зиму. Недаром в старые времена поговаривали: «На Еремея непогода – всю зиму промаешься».

День швейной машинки

13 июня отмечается День швейной машинки (Sewing Machine Day) – праздник неофициальный, но отмечаемый специалистами, и неразрывно связанный с историей появления этого изобретения, ставшего частью промышленной революции и позволившего сделать переворот не только в сфере лёгкой промышленности, но и в быту большинства домохозяек.

Споры о том, какую дату считать Днём рождения швейной машинки не утихают в среде специалистов и любителей истории технических изобретений и в наши дни. Дело в том, что такой даты нет, и не может быть, если мы хотим говорить однозначно. Даже в период появления первых швейных машинок споры о праве считаться изобретателем доходили до судебных разбирательств. Обратите внимание – мы говорим о них во множественном числе, так как изобретение появилось в разных странах примерно в один и тот же период времени. Разница заключалась в принципе работы и технических особенностях швейных машинок появившихся на свет в период конца 18 – середины 19 столетий. На этом пути проявили свои творческие способности многие изобретатели.

Всемирный день вязания на публике

В одну из суббот июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day).

Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города — в парке, в сквере, в кафе — и предаются своему любимому занятию.

Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на публике устраиваются выставки вязаных изделий, показы моды, мастер-классы для желающих научиться этому непростому, но увлекательному занятию. Свои мероприятия проводят вязальные фабрики и мастерские, магазины, торгующие пряжей и товарами для рукоделия, и другие профильные учреждения.

На сегодняшний день, по сведениям разных источников, Всемирный день вязания проходит более чем в 350 городах планеты.

День рождения булавки

Все люди знакомы с таким простым приспособлением как булавка.

Совсем недавно без неё невозможно было обойтись в домашнем хозяйстве, а портные и до сих пор считают её своим профессиональным инструментом. Её часто прикалывают детям от сглаза, ей приписывают магические свойства и даже поговаривают, что она является инструментом колдовских обрядов.

Обычную, привычную для нас булавку часто называют английской, но на самом деле она родом из США, а изобрел её находчивый американец Уолтер Хант 13 июня 1825 года. Говорят, что идея создать безопасную булавку ему пришла после посещения ателье, когда он увидел, как страдала женщина от уколов портнихи при примерке платья. Уолтер Хант получил патент на свое изобретение, а за счет заработанных денег выплатил долг, равный 15 долларам. Необычное применение получила универсальная булавка в 70-е годы прошлого века, когда она стала символом субкультуры панков - с её помощью молодежь протестовала против несправедливых устоев общества.