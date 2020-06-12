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СOVID-19 внесен в перечень профессиональных болезней

СOVID-19 внесен в перечень профессиональных болезней
13:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Медикам, которые утратили трудоспособность вследствие заболевания СOVID-19, предусмотрены выплаты до 630 тыс, а семьям умерших медиков - выплаты в 1,5 млн грн.

Семьям медиков, умерших от СOVID-19, предусмотрены выплаты до 1,5 млн грн.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

"Правительством было принято решение о выделении дополнительных средств в Фонд социального страхования, эта сумма средств составила 2,278 млрд грн, в том числе эти средства были предусмотрены для выплаты медицинским работникам, заболевшим СOVID-19", - сказал он.

Кроме того, по словам Степанова, СOVID-19 внесен в перечень профессиональных болезней.

"Если мы говорим о конкретных выплатах, то если есть профессиональное заболевание медицинского работника СOVID-19, то выплаты составят до 630 тыс. грн в зависимости от степени потери трудоспособности или установленной медработнику группы инвалидности. Также предусмотрены средства, которые выплачиваются семьям умерших медиков от коронавирусной болезни, в размере до 1,576 млн грн", - отметил министр.

Как сообщалось, в Украине с начала пандемии коронавирусом заразились почти 5 тыс. медработников, из них почти 40 умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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