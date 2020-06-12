Минздрав назвал регионы, где выявили больше всего новых зараженных COVID-19

За минувший сутки в Украине больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Киеве, а также во Львовской и Винницкой областях.

Больше всего больных COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской области, городе Киеве и Винницкой области. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 112, городе Киев - 95, а также Винницкой области - 81", - сказал Максим Степанов.

Добавим, по данным ЦОЗ, всего в Украине 468 172 образцы были исследованы методом ПЦР и 68557 образцов - методом ИФА.

В общем случаи подтверждены:

▪️ Винницкая обл. - 1317 (832 выздоровели);

▪️ Волынская обл. - 1313 (378 выздоровели);

▪️ Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели);

▪️ Донецкая обл. - 279 (122 выздоровели);

▪️ Житомирская обл. - 1013 (540 выздоровели);

▪️ Закарпатская обл. - 1506 (675 выздоровели);

▪️ Запорожская обл. - 515 (322 выздоровели);

▪️ Ивано-Франковская обл. - 1669 (1001 выздоровели);

▪️ г. Киев - 3766 (1132 выздоровели);

▪️ Киевская обл. - 1931 (648 выздоровели);

▪️ Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели);

▪️ Луганская обл. - 54 (45 выздоровели);

▪️ Львовская обл. - 2526 (598 выздоровели);

▪️ Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели);

▪️ Одесская обл. - 1065 (422 выздоровели);

▪️ Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели);

▪️ Ровенская обл. - 2231 (1194 выздоровели);

▪️ Сумская обл. - 204 (161 выздоровели);

▪️ Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели);

▪️ Харьковская обл. - 1426 (692 выздоровели);

▪️ Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели);

▪️ Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели);

▪️ Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели);

▪️ Черновицкая обл. - 3831 (1200 выздоровели);

▪️ Черниговская обл. - 366 (81 выздоровели).

Напомним, по данным на 12 июня, в Украине коронавирус выявили у 29 753 человек, из них выздоровели 13 564, летальных исходов — 870.

Днем ранее был установлен антирекорд: заболело 689 человек.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране "устранением очереди" из тест-образцов в Львовской и Волынской областях.