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Ляшко отреагировал на суточный антирекорд заболеваний на COVID-19

Ляшко отреагировал на суточный антирекорд заболеваний на COVID-19
01:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Ляшко объяснил суточный антирекорд заражений коронавирусом "устранением очереди" с тест-образцами.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране "устранением очереди" с тест-образцами..

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", - отметил он.

По словам главсанврача, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть "сегодня или завтра утром" доставлены в Национальной референс-лаборатории.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.

Напоминаем, в Украине за сутки зафиксировано рекордное количество инфицированных Covid-19 – почти 700.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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