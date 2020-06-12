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Представители нацменьшинств смогут сдавать ВНО на родном языке

Представители нацменьшинств смогут сдавать ВНО на родном языке
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Обновлено: 14:44 Сегодня
Ученики из нацменьшинств смогут проходить тестирование на русском, венгерском, румынском, молдавском или польском языках.

Украинский центр оценивания качества образования завершил перевод тестов внешнего независимого оценивания на языки национальных меньшинств.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время онлайн-брифинга.

"Мы завершили перевод тестов на языки национальных меньшинств", - заявил он.

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"Я хочу заверить представителей всех национальных громад, их дети, если они учились на русском, венгерском, румынском, молдавском или польском языках, получали полное общее среднее образование, все они в аудиториях получат тестовые тетради, переведенные на тот или иной язык национального меньшинства", - сказал Бойко.

Как известно, до 25 июня – дня проведения первого внешнего независимого оценивания – средства защиты будут доставлены в места проведения тестирования.

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ВНО, Вступительная кампания, ЗНО.

Автор:

Телеграф
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