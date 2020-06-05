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Необязательное ВНО 2020 для выпускников: власти Киева настаивают на законности своего решения

Необязательное ВНО 2020 для выпускников: власти Киева настаивают на законности своего решения
19:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В КГГА объясняют свое решение как дополнительную меру безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Власти Киева настаивают на законности своего решения о необязательности прохождения государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания выпускниками столичных заведений среднего образования.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА объясняют свое решение как дополнительную меру безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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"Мы уверены, что предоставление возможности выбора - сдавать или не сдавать ВНО в этом году ученикам 11 классов - это дополнительная мера безопасности, которая позволит ограничить контакты с потенциальными носителями болезни. Именно поэтому столичный Департамент образования все делает правильно - мы заботимся о здоровье наших юных киевлян и их родных. В данной ситуации надо опираться на здравый смысл, а не амбиции. Мы имеем право принимать такое решение как город, в котором действует чрезвычайная ситуация. Поэтому упреки МОН в якобы незаконности не имеют основания", - заявил Мондриевский.

По его словам, в столице есть новый риск вспышки заболеваемости COVID-19.

Мондриевский напомнил, что заболела директор школы № 197, которая вместе с сотрудниками готовила школу к ВНО. С ней в контакте были все работники школы, представители районного управления образования и три руководителя учебных заведений, которые также готовятся к ЕГЭ. В КГГА считают, что в этой ситуации необходимо принять дополнительные меры безопасности.

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Как сообщалось, 3 июня был обнародован приказ Департамента образования и науки во исполнение протокола комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которым учащиеся 11-х классов и выпускники заведений профессионально-технического образования освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации. Это касается учеников, которые в этом году заканчивают получение полного среднего образования, но не планируют в этом году поступать в вузы.

При этом в КГГА отметили, что ВНО-2020 в Киеве состоится, но участвовать в нем могут только те, кому оно необходимо для вступления в заведения высшего образования.

4 июня в Министерстве образования и науки Украины заявили, что решение властей Киева об отмене ВНО является недействительным и не подлежит исполнению.

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"Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, которая происходит в форме внешнего независимого оценивания. Согласно ч. 1 ст. 18 Закона Украины "О среднем образовании", ученики получают документы об образовании, в том числе свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения по образовательной программе и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации", - в частности, заявили в МОН.

Для проведения оценки в Киеве подготовили почти 7000 аудиторий, где будут осуществлять все необходимые меры дезинфекции и контроль состояния здоровья тех, кто придет на ВНО.

Основная сессия внешнего независимого оценивания продлится с 25 июня по 17 июля, дополнительная - с 24 июля до 10 августа.

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Киев, Украина, ВНО.
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