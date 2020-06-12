Какие области Украины еще не готовы в ослаблению карантина: заявление Минздрава

В Минздраве рассказали, что Киев и еще 9 областей не готовы к ослаблению карантина.

По состоянию на 12 июня 9 регионов Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, пока не готовы к ослаблению карантина г.Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

В Украине до 22 июня действует адаптивный карантин, и только регионы, соответствующие санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом, могут переходить на следующий этап послаблений.

По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19, из них за последние сутки 683. Выздоровели 13567 человек, умерло 870.