Нежеланная гостья: ОАСК решил судьбу Варнавы

Российскую актрису Екатерину Варнаву оставили в списке лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление ООО "Новый канал" по обжалованию включения гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление ООО "Новый канал" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины по обжалованию включения гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответствующее решение принято судом из-за пропуска истцом срока обращения в административный суд", - говорится в сообщении.

Указано, что "Новый канал" просил суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень Екатерины Варнавы.

"Среди других требований иска - признание противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы к вышеуказанному перечню лиц", - добавили в пресс-службе.