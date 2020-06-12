Нежеланная гостья: ОАСК решил судьбу Варнавы

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16:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: Instagram
Обновлено: 16:53 Сегодня
Российскую актрису Екатерину Варнаву оставили в списке лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление ООО "Новый канал" по обжалованию включения гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения исковое заявление ООО "Новый канал" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины по обжалованию включения гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответствующее решение принято судом из-за пропуска истцом срока обращения в административный суд", - говорится в сообщении.

Окружной административный суд Киева в 2020 получил уже более 10 тысяч дел

Указано, что "Новый канал" просил суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень Екатерины Варнавы.

"Среди других требований иска - признание противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы к вышеуказанному перечню лиц", - добавили в пресс-службе.

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Екатерина Варнава, ОАСК.

Автор:

Телеграф
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