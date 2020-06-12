Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"

Марина Лазебная рассказала, что в Минсоцполитики планируют повысить пенсии людям старше 75 лет.

В Минсоцполитики есть расчеты, чтобы ввести ежемесячную надбавку в размере 500 грн пенсионерам старше 75 лет.

Об этом заявила в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

"Про 75 лет это так. У нас уже есть расчеты, у нас уже есть законопроект. Мы будем продолжать поддерживать людей. Я так называю. Это законопроект о повышении пенсий определенной возрастной линии - 75 плюс. Мы хотим повысить именно на 500 грн. Это будет такая ежемесячная пенсионная надбавка к пенсии. Мы это будем делать", - сказала Лазебная.

Как известно, в Украине из-за сокращения количества трудоспособного населения уже через 5 лет взносов работающих не будет хватать для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров. В связи с этим, Министерство социальной политики обсуждает введение второго уровня пенсионной системы с накопительной системой и посильными взносами.