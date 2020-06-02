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Пенсионная система: в Минсоцполитики обсудили с миссией МВФ реформы

Пенсионная система: в Минсоцполитики обсудили с миссией МВФ реформы
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Минсоцполитики обсудили с миссией МВФ в Украине потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат.

Специалисты Минсоцполитики под председательством Министра социальной политики Марины Лазебной обсудили с миссией МВФ в Украине потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы. Об этом сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так, 1 июня 2020 года специалисты Минсоцполитики под председательством Министра социальной политики Марины Лазебной обсудили с миссией МВФ в Украине реформирование пенсионной системы.

"В частности, обсудили потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы, реализованы шаги в реформировании относительно ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте 80+, планы по продлению их в 2021 году и введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет", - говорится в сообщении.

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Также Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 года законодательно восстановить 1 марта, как дату для проведения ежегодной индексации пенсий. Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы. Специалисты миссии МВФ отметили, что поддерживают такую инициативу и считают ее важной.

"Министр отметила, что отдельное задание стоит по обеспечению выполнения Украиной обязательств согласно Конвенции МОТ № 102", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что участники встречи обсудили состояние законодательных инициатив по введению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, основные дискуссионные вопросы, которые сейчас обсуждаются рабочей группой в Верховной Раде Украины.

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"Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через некоторое время", - говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса (список №1 - 15 процентов, список № 2 - 7 процентов).

"Специалисты миссии МВФ поддержали необходимость такой замены механизма финансирования досрочного выхода на пенсию работников вредных профессий, подчеркнув, что механизм, который существует сейчас, не имеет перспектив", - отмечается в сообщении.

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МВФ, Минсоцполитики, Пенсия.
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