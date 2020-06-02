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Кулеба: Украина открыта к широким компромиссам, но не пересечет "красных линий" касательно Донбасса

Кулеба: Украина открыта к широким компромиссам, но не пересечет "красных линий" касательно Донбасса
14:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Украина не пойдет на пересечение своих "красных линий", но открыта к поиску максимально широких компромиссов по ситуации на Донбассе.

Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов по ситуации на Донбассе, но не пойдет на пересечение своих "красных линий".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИДа ФРГ Хайко Маасом.

По словам главы МИДа Украины, примерно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в "нормандском формате" и, по его словам, эти консультации были бы невозможны, "если бы не эффективная посредническая роль Хайко Мааса, который смог обеспечить, чтобы все четыре стороны присоединились к этому разговору и провели содержательные переговоры".

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"Мы наметили во время той дискуссии ряд вопросов, требующих решения, и с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании на Донбассе. В то же время, я хочу это подчеркнуть - (чтобы переговоры - ред.) не приводили к пересечению "красных линий". И уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, достижимость "режима тишины" на Донбассе является сложной, но реальной - МИД Германии.

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Украина, МИД, Донбасс.
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