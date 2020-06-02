Президент создал Консультативный совет по делам ветеранов и погибших защитников Украины

Новости Украины:Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины и назначил его председателем Сергея Куницына.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины и назначил его председателем Сергея Куницына.

Об этом сообщает соответствующий указ № 209/2020, размещенный на сайте Главы государства.

"Образовать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский постановляет:

- назначить председателем Консультативного совета Сергея Куницына; - утвердить персональный состав Консультативного совета.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - российская сторона подняла вопрос создания "консультативного совета".