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Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава

В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
21:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Максим Степанов обратился к украинцам не пренебрегать установленными правилами, иначе карантин будет усилен.

Из-за большого количества новых больных коронавирусом в Украине на протяжении последних дней, Украина может вернуться к прошлым этапам карантинных ограничений. То есть карантин могут усиливать. 

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Один из главных критериев – это количество заболеваемости и тот рост, который мы видим. количество обращений с симптомами, заполнения коек, достаточное системное реагирование и оказание медицинской помощи. Я вам приведу пример, что с 1 июня в Киеве заполненность была 35%тех больниц, которые определены для борьбы с COVID-19, а сегодня 46%. 11 процентов за 11 дней - это очень много", – сказал он. 

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На вопрос, есть ли вероятность, что страна может вернуться к предыдущим этапам карантина, министр ответил:

"Там есть несколько параметров. Это количество заболевших на 100 тысяч населения, заполненность коек - это главные параметры и как быстро они растут. При достижении определенных цифр, мы сразу будем говорить, что надо перейти на тот этап, который был раньше. Там есть несколько показателей, которые нам четко говорят о картине. Именно поэтому я обращаюсь ко всем гражданам не пренебрегать теми правилами, которые вводит Министерство".

Ранее сообщалось, что в Украине 12 июня утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 29 753. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросла более чем на 600 случаев. 

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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