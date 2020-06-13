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В УЦОКО рассказали, где можно будет пройти пробное ВНО

В УЦОКО рассказали, где можно будет пройти пробное ВНО
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com
Пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти в режиме онлайн дома.

В Украине ВНО можно будет пройти в режиме онлайн дома, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник", - говорится в сообщении.

Так, учитывая сложившуюся ситуацию, УЦОКО предлагает участникам пройти тестирование дома следующим образом:

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  • 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;
  • выполнить задание тестовой тетради;
  • до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;
  • получить свой результат за тестирование.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня", - сказано в сообщении.

Также в Центре напомнили, что эксперты Украинского центра оценивания образования разберут каждое задание 4-х популярных предметов, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году.

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"Ваши тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения этих тетрадей вы сможете получить в своих личных кабинетах участников", - подчеркнули в Центре.

Как сообщалось, 12 июня вечером Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер", которой установлен карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года.

В соответствии с утвержденными изменениями, пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово "пробное").

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Украина, ВНО, УЦОКО.

Автор:

Телеграф
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