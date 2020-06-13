Взятка за закрытие дела Злочевского: в НАБУ призывают не делать "политических спекуляций"

Холодницкий говорит, что Байдены не фигурируют в деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын не фигурируют в деле, связанном с экс-министром природных ресурсов Николаем Злочевским, за закрытие которого руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры предлагалась взятка в размере 6 млн долларов.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на брифинге в субботу.

"Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют", - подчеркнул Холодницкий.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник призвал не превращать дело относительно попытки предоставления неправомерной выгоды на имеющее политический подтекст, и не делать "политических спекуляций".

Он отметил, что неправомерную выгоду предлагали за закрытие дела, в котором говорится о причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Сергею Курченко "Реал-Банк", и их легализацию.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновнком предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу руководители НАБУ и САП проинформировали, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николем Злочевским.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении.

В мае 2014 годп сын в то время вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер Байден, стал членом совета директоров Burisma Limited - компании Николая Злочевского.

5 июня бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что во время аудита старых дел Генпрокуратуры не было обнаружено никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена.