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Взятка за закрытие дела Злочевского: в НАБУ призывают не делать "политических спекуляций"

Взятка за закрытие дела Злочевского: в НАБУ призывают не делать "политических спекуляций"
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НАБУ
Холодницкий говорит, что Байдены не фигурируют в деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын не фигурируют в деле, связанном с экс-министром природных ресурсов Николаем Злочевским, за закрытие которого руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры предлагалась взятка в размере 6 млн долларов.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на брифинге в субботу.

"Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют", - подчеркнул Холодницкий.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник призвал не превращать дело относительно попытки предоставления неправомерной выгоды на имеющее политический подтекст, и не делать "политических спекуляций".

Он отметил, что неправомерную выгоду предлагали за закрытие дела, в котором говорится о причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Сергею Курченко "Реал-Банк", и их легализацию.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновнком предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу руководители НАБУ и САП проинформировали, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николем Злочевским.

За закрытие дела по Burisma: У замначальника ГНС города Киев обнаружили взятку

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении.

В мае 2014 годп сын в то время вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер Байден, стал членом совета директоров Burisma Limited - компании Николая Злочевского.

5 июня бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что во время аудита старых дел Генпрокуратуры не было обнаружено никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена.

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САП, НАБУ, Артем Сытник, Назар Холодницкий.

Автор:

Телеграф
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