"Мы все гордимся тобой": Зеленский поздравил Мариуполь с Днем освобождения

Зеленский поздравил мариупольцев с шестой годовщиной освобождения города.

Президент Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя с шестой годовщиной освобождения от оккупантов и заверил, что сделает все, чтобы вернуть мир и сине-желтый флаг в каждый украинский город и поселок на Донбассе и Крыму.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой. Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами - трудолюбивыми и мужественными людьми. Спасибо всем, кто в 2014 году освобождал город и принес желаемый мир", - подчеркнул глава государства.

По его словам, этот день является наглядным доказательством, что когда украинцы объединены, для нас нет ничего невозможного.

"Мы сделаем все, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на Востоке Украины и в Крыму", - заверил Зеленский.

Как сообщалось, 13 июня 2014 года украинские войска освободили от российских оккупантов Мариуполь.